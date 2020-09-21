On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye 292 bin 423 TL devretmişti. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

21 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 1, 3, 6, 7, 13, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 42, 43, 49, 64, 68, 69, 77, 79, 80 oldu. 9 bilen 35 kişi oldu ve 4 bin 411 TL kazandı. 8 bilen kişi sayısı ise 714 oldu ve 270 TL ikramiye dağıtıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 21 Eylül On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;