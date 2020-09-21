Servis minibüsü Rus turisti ezdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde otelden plaja gitmek isteyen Rus Tatiana Tokareva (65), geri manevra yapan personel servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Feci kaza, dün 07.30 sularında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Beş yıldızlı bir otelden çıkarak yolun karşına geçmeye çalışan kadın turiste, geri manevra yapmaya çalışan S.Y.'nin (25) kullandığı servis minibüsü çarptı. Sırtı dönük olduğu için minibüsün geldiğini göremeyen kadın, aracın altında kaldı. Turist kadın itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kadının turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, turistin çantasında kimlik ya da pasaport bulunamadı. Polis ekipleri kadının kolundaki otel bilekliği sayesinde kaldığı oteli belirledi. Otelle yapılan görüşme sonrası kadının, Rusya vatandaşı Tatiana Tokareva olduğu öğrenildi. Sürücü S.Y. gözaltına aldı.