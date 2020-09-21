Sevgilisi kızgın yağ ile yakmıştı! "Bırakın onu" diye yalvardı...

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, mağdur Kübra Tayfur ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Tuğbanur Aslan "Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Sanık avukatı ise "Mağdur şikayetten vazgeçti, öldürme suçu açısından buna yönelik bir kastın olmadığı aşikardır şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker ise "Çok üzgünüm dedi.