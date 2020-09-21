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Sevgilisi kızgın yağ ile yakmıştı! "Bırakın onu" diye yalvardı...

Geçtiğimiz yıl Küçükçekmece'de kan donduran bir olay yaşanmıştı. Cezaevinden izinli çıkan Ersin Ülker(40) isimli şahıs, sevgilisi (32)'un evine giderek Tayfur'u darp edip yüzüne ve vücuduna kızgın yağ dökerek genç kadına kabusu yaşatmıştı. Şikayetinden vazgeçen Kübra Tayfur, cani sevgilisine 14 yıl hapis cezası verilince "Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu" diyerek feryat edip Ersin Ülker'e sarılmaya çalıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 14:32 Son Güncelleme: 21.9.2020 14:53 ABONE OL
Sevgilisi, kendini kızgın yağ ile yakmıştı! Bırakın onu diye yalvardı...

Küçükçekmece'de 15 Eylül 2019'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı 'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) "Kasten öldürmeye teşebbüs ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şikayetinden vazgeçen kadın gözyaşları eşliğinde "Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu" diyerek tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı.

Sevgilisi, kendini kızgın yağ ile yakmıştı! Bırakın onu diye yalvardı...

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, mağdur ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Tuğbanur Aslan "Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Sanık avukatı ise "Mağdur şikayetten vazgeçti, öldürme suçu açısından buna yönelik bir kastın olmadığı aşikardır şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker ise "Çok üzgünüm dedi.

Sevgilisi, kendini kızgın yağ ile yakmıştı! Bırakın onu diye yalvardı...

SARILMAYA ÇALIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan tutuklu sanık Ülker'e 12 yıl hapis cezası verirken, "Konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan da sanığın 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Sevgilisi, kendini kızgın yağ ile yakmıştı! Bırakın onu diye yalvardı...

Kararı duyan ise "Bırakın onu, kararı kabul etmiyorum" diye mahkemede bağırarak. Tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı. Tayfur, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

Sevgilisi, kendini kızgın yağ ile yakmıştı! Bırakın onu diye yalvardı...

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker'in 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki 'un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi. Ülker'in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur'un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

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Sevgilisi kızgın yağ ile yakmıştı! "Bırakın onu" diye yalvardı...
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