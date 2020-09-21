Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler tam liste!

ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler tam liste!

ürünler kataloğu bu hafta büyük indirimleriyle geliyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden ve her hafta teknolojiden ev aletlerine, giyimden okul malzemelerine çok sayıda ürünü oldukça uygun fiyatlara getiren market tüketicisinin ilgisini çekmeyi başardı. Pek çok vatandaş hafta içinde kataloğunda neler var sorusunun yanıtını araştırıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde ile ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 08:39 Son Güncelleme: 21.9.2020 08:42 ABONE OL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın kampanyalı ürünlerinden yararlanmak isteyenler için züccaciye, okul malzemeleri, teknoloji gibi birçok üründe indirime gidildi. Eylül ayının son haftalarında indirimde olacak ürünlerin sergilendiği katalogda yine inanılmaz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde indirimler ve fırsatlar için ürün listesine göz atın. İşte bu haftanın ŞOK indirimli ürünler listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (16-22 EYLÜL 2020)

ŞOK aktüel kataloğundaki ürünlerin sayısı her hafta olduğu gibi bu hafta da sınırlı, bu nedenle erken davranan şanslı olacak. Avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyenler için kataloğu sizlerle…

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Sinbo Cyclone Elektrikli Süpürge 329 TL

Alcatel 1T 16 GB Çocuk Tableti 499 TL

Everest 7" Tablet 399 TL

Kiwi Blender Seti 129 TL

Maress Çelik Çaycı 139 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Teba Elektrikli Plastik Cezve 39,95 TL

Monique Çelik Termos 1,5 Litre 149 TL

S-Link 32 GB Metal Kasa USB Bellek 29,95 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler tam liste!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA