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Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'daki Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Gülay Uygun nasıl öldü, öldürüldü mü?

Müge Anlı'daki 'un ölümüne ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor! Gülay Uygun nasıl öldü, öldürüldü mü?

'un ölümüne ilişkin haberleri yakından takip edilirken yeni gelişmeler de ortaya çıktı. En son şüpheler ve tanıkların ifadeleri sosyal medyada gündem olurken şimdi ise pek çok sorunun cevabı araştırılıyor. Kiminle görüştü, ne yaptı, neden orayı seçti, yürüyerek mi gitti götürüldü mü, yanında 2 erkek daha mı vardı gibi pek çok sorunun cevabı araştırılırken ailenin cenazeyi 15 dakikada nasıl buldukları da merak konusu oldu. İşte 'ın ölümünün ardından Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 07:39 Son Güncelleme: 21.9.2020 07:39 ABONE OL
SON DAKİKA| Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni şüpheler ortaya çıktı! Gülay Uygun nasıl öldü?

'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan açıklamalarında bulunurken ülkenin gündemini sarsan 'ın ölümünün ardından pek çok yeni gelişme yakından takip ediliyor. Özellikle Gülay Uygun'un nasıl öldüğü merak edilirken ailenin neden tekrar Keçiören'e döndüğü de merak konusu oldu. İşte Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son gelişmeler...

GÜLAY UYGUN ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İşte Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika açıklamaları...

SON DAKİKA| Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni şüpheler ortaya çıktı! Gülay Uygun nasıl öldü?

ŞÜPHELER, SORULAR, ÇELİŞKİLER

"Bir adli tıp uzmanı olarak bu tabloda bu görüntüler sizce şüpheli bir duruma işaret ediyor olabilir mi?"

Nevzat Alkan;

"Zaten olay başlı başına şüpheli bir durum. Çünkü çok değişik iddialar söz konusu. Gelen değişik bilgiler de var soruşturma makamlarına..."

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SON DAKİKA| Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni şüpheler ortaya çıktı! Gülay Uygun nasıl öldü?

GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?

"Kadının kolunda deri rengini kaybeden alanlar var. Bu aileden öğrenebilecek bir şey."

MORLUKLAR, GENİŞ YARA İZLERİ...

"Bir kişi öldükten 15 dakika sonra ölü lekesi oluşmaz bir ikincisi ateşli silah ölümlerinde ölü lekesi zaten daha geç oluşur. Çünkü vücuttan kan çıktığı için belirti vermesi zorlaşır. O nedenle eğer o gördüğümüz morluklar ölü lekesiyse ki o ölü muayenesi ile anlaşılabilecek bir şey 15 dakikadan muhakkak daha fazla vakit geçmiştir. 15 dakika içinde böyle bir belirtinin ortaya çıkması mümkün değil."

SON DAKİKA| Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni şüpheler ortaya çıktı! Gülay Uygun nasıl öldü?

CENAZEYİ NASIL 15 DAKİKADA BULDULAR?

Gülay Uygun'un eşi Durak Uygun'un sözleri

"Eşimi tek ağacın dibinde gördüm. 18:15, 18:00 arası o rakamlarda. Hava kararmıştı zaten.

SON DAKİKA| Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni şüpheler ortaya çıktı! Gülay Uygun nasıl öldü?

NEDEN TEKRAR KEÇİÖREN'E DÖNDÜ?

Ümitcan Uygun'un kardeşinin sözleri;

"Annem o kadar delikanlı bir insanmış ki gururuna yediremeyip kendini öldürmüş. "

SON DAKİKA| Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni şüpheler ortaya çıktı! Gülay Uygun nasıl öldü?

ÜMİTCAN UYGUN

"Ben Aleyna'nın kendini astığına hala inanmıyorum ve inanamıyorum, annemin de aynı şekilde."

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Müge Anlı'daki Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Gülay Uygun nasıl öldü, öldürüldü mü?
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