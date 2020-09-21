Müge Anlı'daki Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Gülay Uygun nasıl öldü, öldürüldü mü?

Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan son dakika açıklamalarında bulunurken ülkenin gündemini sarsan Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından pek çok yeni gelişme yakından takip ediliyor. Özellikle Gülay Uygun'un nasıl öldüğü merak edilirken ailenin neden tekrar Keçiören'e döndüğü de merak konusu oldu. İşte Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son gelişmeler...
İşte Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika açıklamaları...
ŞÜPHELER, SORULAR, ÇELİŞKİLER
"Bir adli tıp uzmanı olarak bu tabloda bu görüntüler sizce şüpheli bir duruma işaret ediyor olabilir mi?"
Nevzat Alkan;
"Zaten olay başlı başına şüpheli bir durum. Çünkü çok değişik iddialar söz konusu. Gelen değişik bilgiler de var soruşturma makamlarına..."
Gülay Uygun'un ölümünün arkasında ne var? Saatlerce Gülay Uygun'u arayan aile neden polise haber vermedi? | Video
GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?
"Kadının kolunda deri rengini kaybeden alanlar var. Bu aileden öğrenebilecek bir şey."
MORLUKLAR, GENİŞ YARA İZLERİ...
"Bir kişi öldükten 15 dakika sonra ölü lekesi oluşmaz bir ikincisi ateşli silah ölümlerinde ölü lekesi zaten daha geç oluşur. Çünkü vücuttan kan çıktığı için belirti vermesi zorlaşır. O nedenle eğer o gördüğümüz morluklar ölü lekesiyse ki o ölü muayenesi ile anlaşılabilecek bir şey 15 dakikadan muhakkak daha fazla vakit geçmiştir. 15 dakika içinde böyle bir belirtinin ortaya çıkması mümkün değil."
CENAZEYİ NASIL 15 DAKİKADA BULDULAR?
Gülay Uygun'un eşi Durak Uygun'un sözleri
"Eşimi tek ağacın dibinde gördüm. 18:15, 18:00 arası o rakamlarda. Hava kararmıştı zaten.
NEDEN TEKRAR KEÇİÖREN'E DÖNDÜ?
Ümitcan Uygun'un kardeşinin sözleri;
"Annem o kadar delikanlı bir insanmış ki gururuna yediremeyip kendini öldürmüş. "