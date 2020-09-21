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Son Dakika Haberi: ’da korkutan ! AFAD ve 21 Eylül son depremler listesi

’nden gelen son dakika bilgisine göre, ’da, 4.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Sabah saatler 06.37’de yaşanan sarsıntı vatandaşları tedirgin ederken, depremin derinliğinin yerin 6.4 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Eylül son depremler listesi

Giriş Tarihi: 21.9.2020 07:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Aksaray’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Eylül son depremler listesi

Aksaray'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, Aksaray'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı geldi. Sabah saatler 06.37'de yaşanan sarsıntı vatandaşları tedirgin ederken, depremin derinliğinin yerin 6.4 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA... KANDİLLİ DUYURDU! AKSARAY'DA KORKUTAN DEPREM

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremleri anbean olarak aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika Haberi: Aksaray’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Eylül son depremler listesi
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