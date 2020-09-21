Son Dakika Haberi: Aksaray’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Eylül son depremler listesi

Aksaray'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, Aksaray'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı geldi. Sabah saatler 06.37'de yaşanan sarsıntı vatandaşları tedirgin ederken, depremin derinliğinin yerin 6.4 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA... KANDİLLİ DUYURDU! AKSARAY'DA KORKUTAN DEPREM

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremleri anbean olarak aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

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