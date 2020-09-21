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haberi: gelecek mi? Kabine toplantıs saat kaçta, hakkında...

Son günlerde ülkemizde corona virüs vaka sayısındaki artışlardan sonra yeni önlemler için harekete geçildi. bilgisine göre bugün yapılacak kabine toplantısında gündem maddelerinden biri de , 65 yaş üstü ve AVM, pazar yerlerinde alınacak önlemler. Kabine toplantıs ne zaman? Şu sıralar en çok araştırılan konu başlıkları arasında sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı olacak mı, şehirler arası giriş çıkışlardaki kısıtlamaların geri dönebileceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 09:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantıs saat kaçta, sokağa çıkma yasağı hakkında...

Günlük corona virüs tablosuna göre dün yeni hasta sayısı 1.519 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 61 oldu, toplam vefat sayısı 7.506'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu kurallara uymayanları net bir şekilde uyarmıştı. Kabine toplantısı hakkında bilgileri de gelmeye başladı. Bugün yapılacak kabine toplantısında ve AVM, pazar yeri gibi kalabalık alanlardaki önlemler masaya yatırılacak. 65 yaş üstü da gündem maddeleri arasında yer alacak.

Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantıs saat kaçta, sokağa çıkma yasağı hakkında...

Hatırlanacağı gibi hastalığın dip yaptığı süreçte hafta sonları Türkiye genelinde uygulanmıştı aynı şekilde şehirler arası seyahatler de bir süreliğine yasaklanmıştı. Bu akşam gerçekleşecek kabine toplantısı sonrası bazı önlemlerin alınacağı ifade ediliyor.

Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantıs saat kaçta, sokağa çıkma yasağı hakkında...

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun TÜBİTAK'la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlayacak kabine toplantısının bu akşam saat 17:00'de başlaması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet

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Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantıs saat kaçta, sokağa çıkma yasağı hakkında...
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