Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantıs saat kaçta, sokağa çıkma yasağı hakkında...

Günlük corona virüs tablosuna göre dün yeni hasta sayısı 1.519 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 61 oldu, toplam vefat sayısı 7.506'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu kurallara uymayanları net bir şekilde uyarmıştı. Kabine toplantısı hakkında son dakika bilgileri de gelmeye başladı. Bugün yapılacak kabine toplantısında şehirler arası seyahat yasağı ve AVM, pazar yeri gibi kalabalık alanlardaki önlemler masaya yatırılacak. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da gündem maddeleri arasında yer alacak.
Hatırlanacağı gibi hastalığın dip yaptığı süreçte hafta sonları Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı aynı şekilde şehirler arası seyahatler de bir süreliğine yasaklanmıştı. Bu akşam gerçekleşecek kabine toplantısı sonrası bazı önlemlerin alınacağı ifade ediliyor.
Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun TÜBİTAK'la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlayacak kabine toplantısının bu akşam saat 17:00'de başlaması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet