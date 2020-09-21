Son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantıs saat kaçta, sokağa çıkma yasağı hakkında...

Hatırlanacağı gibi hastalığın dip yaptığı süreçte hafta sonları Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı aynı şekilde şehirler arası seyahatler de bir süreliğine yasaklanmıştı. Bu akşam gerçekleşecek kabine toplantısı sonrası bazı önlemlerin alınacağı ifade ediliyor.

Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.