Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Kabine toplantısı başladı!

Sokağa çıkma yasağı, corona virüsü salgınının erken döneminde uygulanan bir önlemdi. Ancak vaka sayılarının artmasının ardından, vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağı tartışması yeniden başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, sokağa çıkma yasağının toplantıda konuşulmadığını bildirmişti. Peki, bugünkü kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı gündemde mi? İşte, sokağa çıkma yasağı ihtimaline ilişkin yapılan açıklamalar...
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Corona virüsü tedbirleri kapsamında hemen belirtelim ki hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son dakika açıklaması akıllara önümüzdeki hafta sonlarında bu ihtimalin gerçekleşebileceğini getirdi.
Başkan Erdoğan vaka ve ölü sayılarındaki artış sonrası şunları söylemişti:
"Biliyorsunuz, 64-65'e kadar ölüm artışları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Kabine toplantısı başladı! Video
BLOK OLMAYAN ÖNLEMLER
Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.