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Son dakika: Şoke eden haber! Karantinada olması gerekirken salonunda çalıştı

'dan gelen son dakika haberi şoke etti! Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karantina kuralını ihlal ederek salonunda çalışan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşte haberin diğer ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 16:47 Son Güncelleme: 21.9.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika: Şoke eden haber! Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı

Bursa'nın Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı.

Karantinada olması gereken T.A'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.

HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Araştırmalarında, T.A'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

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Son dakika: Şoke eden haber! Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı
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