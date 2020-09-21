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Son dakika: Taksim'de genç kadını takip eden şahıs, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Dün 'un göbeğinde bir kadını adım adım takip eden şahsın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ederek taciz ettiği ileri sürülerek polisler tarafından suçüstü yakalanan genç adam, ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 21.9.2020 17:15 Son Güncelleme: 21.9.2020 17:27 ABONE OL
Son dakika: Taksim'de genç kadını takip eden şahıs, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından dün öğle saatlerinde fark edilerek gözaltına alınmıştı.

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'AMACIM TACİZ ETMEK DEĞİLDİ'

Sezer T. isimli 30 yaşındaki genç adam, hakkında çıkan haberler nedeniyle bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. SABAH'a konuşan genç, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler. Ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım. Amacım taciz etmek değildi. Tek amacım kendisini korumaktı. Bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım. Beni linç ettiler. İşimden ve evimden oldum. İnsanların yüzüne bakamıyorum" dedi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

30 yaşındaki Sezer T., ifadesi ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Son dakika: Taksim'de genç kadını takip eden şahıs, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
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