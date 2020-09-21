Sosyal medyada ilgi odağı oldu! Temizlik işçisi ahaber'e konuştu

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ürün'ün, temizlik arabasını bezle sildiğini gören çevredekiler, görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kişinin beğendiği görüntüleri izleyenler, işçinin arabası için gösterdiği özene kayıtsız kalmayarak destek mesajları verdi.

Temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü | Video

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de örnek davranışından dolayı 45 yaşındaki Ürün'ü tebrik etti.

Geylani, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Alın teri ile elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir. Emekçi kardeşimizin emeğine yüreğine sağlık. Helal olsun. Bizlere de ne mutlu ki işine değer veren mesai arkadaşlarına sahibiz." ifadelerine yer verdi.

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AHABER'E KONUŞTU

Temizlik işçisi Ecvet Ürün: "Önce arabamı temizliyorum ondan sonra işe başlıyorum. Bu araba bize emanet. Her gün kolonyayla temizliyorum. Görenler tebrik ediyorlar. Korona önlemlerimi aldım."