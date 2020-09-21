Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

SONUÇLARI 20 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! Online ile BURADA

idaresi (MPİ) ile tarafından her hafta 3 gün, sonuçları ile şans oyunu severlerin kazanma heyecanı sürüyor. Şans oyunu severler aracılığıyla MP TV canlı yayınıyla bugün () yapılan canlı çekiliş ile kazandıran numaraları bilerek büyük ikramiye'yi kazanmak ve şanslı numaralarını öğrenmek adına MPİ 20 Eylül açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyorlar. İşte 20 Eylül 2020 Pazar Süper Loto sonuçları ve ...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 01:52 Son Güncelleme: 21.9.2020 07:41 ABONE OL
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 20 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

ile İdaresi (MPİ) işbirliğiyle haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilerek şans oyunu severlere kazanma şansı sunan sonuçları ile (bugün) MP TV canlı yayın ile belirlenecek. 20 Eylül 2020 Pazar (bugün) yapılacak olan canlı çekiliş için 20 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiyenin sahibi olmak için kupon dolduran şans oyunu severler, bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 20 Eylül çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan erişebilir ve büyük ikramiye için şanslı numaralarla bilet sorgulması yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (20 EYLÜL 2020 PAZAR)

Milli Piyango Online ile MP TV 20 Eylül ve motoruyla birlikte günün şanslı numaraları şöyle...

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 20 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Eylül Süper Loto sonuçları: 4 - 7 - 3 - 10 - 44 - 47

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 20 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 20 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA