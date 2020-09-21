SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğiyle haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı çekiliş gerçekleştirilerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunan Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar 20 Eylül 2020 Pazar (bugün) MP TV canlı yayın ile belirlenecek. 20 Eylül 2020 Pazar (bugün) yapılacak olan canlı çekiliş için 20 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiyenin sahibi olmak için kupon dolduran şans oyunu severler, bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 20 Eylül çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan erişebilir ve büyük ikramiye için şanslı numaralarla bilet sorgulması yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (20 EYLÜL 2020 PAZAR)

Milli Piyango Online ile MP TV 20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı motoruyla birlikte günün şanslı numaraları şöyle...