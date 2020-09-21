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Tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü

'da parkta otururken tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan (18), yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan M.K., jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 15:46 ABONE OL
Tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Kerem Arslan ile arkadaşı M.K. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.K., yanındaki bıçakla Kerem Arslan'ı sırtından yaraladı. Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Kerem Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan M.K., jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü
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