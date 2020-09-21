Tekvandocu gençler kaza kurbanı oldu

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde 1990 Çiftlikspor Kulübü sporcusu olan tekvandocular Atakan Kurt (18) ve Muhammet Emin Koç (18) ile daha önce tekvando yapan ve bırakan arkadaşları Emir Yalçın (18), Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin'le (22) birlikte önceki gece gezmek için Niğde'ye gitmek üzere yola çıktı. Atakan Kurt'un kullandığı otomobil, yapımı devam eden Çiftlik- Niğde karayolu, Güresen Tepe mevkisinde mıcıra kapılarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Emin Koç ve Atakan Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 genç Çiftlik ilçesindeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kazada hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, "Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç tekvandocumuz Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum sporcularımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim. Kazada yaralanan sporcularımızın da tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum" dedi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de sporcuların antrenörü Ramazan Yılmaz'ı arayarak taziyelerini iletti.