Trabzon'da papağan 'Paşa' görenleri hayrete düşürüyor! Besmele çekip, Fatiha okuyor

'FATİHA SURESİ'NDEN BÖLÜMLER OKUYOR'

Papağanın artık aileden olduğunu belirten Zihni Ayaz, "O artık bizden birisi gibi oldu. Evladımız yerinde nereye gitsek bizimle beraber geliyor. Paşa ile kış aylarında İstanbul'da, yaz aylarında ise Çaykara'da ikamet ediyoruz, o da bizimle her yere geliyor. Özel olarak bir şey öğretmedik, ama dikkatini çeken sesleri anında taklit etme yeteneğine sahip.



