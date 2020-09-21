Tüm organları ters olan kadına, 'Ölürsün' dediler, bebeğini kucağına aldı

"HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA DİYE YALNIZ ÇIKMIYORUM EVDEN"

Bütün organlarının ters olduğunu söyleyen Ayşe Doğan, bu durumu ilk öğrendiğinde biraz korktuğunu belirtti. Bunun üzerine internette araştırma yaptığını dile getiren Doğan, "Daha sonra doktorların söylediklerini dinleyince çok da korkulacak bir şey, olmadığını, gayet normal insanlar gibi hayatıma devam edebileceğimi öğrendim. Sadece biraz daha dikkat ederek, temiz hava, temiz oksijen alabilmek için bol bol dağlara tepelere gittim. Temiz havada yaşamam gerektiğini söylediler. Biraz daha dikkat ederek yaşamaya devam ettim. Acil durumlarda herhangi bir şey olursa diye yalnız çıkmıyorum evden. Yanımda illa beni bilen birisi olması gerekiyor. Bunun için yapılabilecek çok az şey var. Kimliklerimizde belirtilmesi gerekiyor. Veya kolye, künye takmamız gerekiyor. Ama ona da 'Kalbim sağda' diye yazınca ciddiye alırlar mı, o an bakılabilir mi, görülebilir mi bilemediğim için o şekilde bir şey yapmadım. Dediğim gibi yalnız çıkmıyorum. Çevremde görenler çok şaşırıyorlar, inanmayanlar oluyor, kalbimi dinlemek isteyenler oluyor. 'Nasıl olur?' diye soranlar oluyor, detaylı bir şekilde anlatıyorum. Başka birinde var mı diye soruyorlar. Lisede de arkadaşlarım bana 'ters' diye lakap takmışlardı" dedi.

