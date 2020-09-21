Türk gençliği gökyüzünü kuşattı

Milli teknoloji hamlesinin en önemli ayaklarından olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışmasında gençler heyecanla yarıştı. "İnsana yatırım, en büyük yatırım" mottosuyla gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren gençler, roket yapma konusundaki motivasyonlarının TEKNOFEST roket yarışması olduğunu ifade etti. Gençlerin hayallerini, yerlileşme atağıyla tırmanışa giren Türk savunma sanayine katkı sunmak süslüyor. Türkiye'nin aklı göklerde olan gençler kazandıkları başarı ile beklentilerini SABAH'a anlattı: Yüksek İrtifa Birincisi, Pamukkale Üniversitesi Hazar Roket Takımı'ndan Mehmet Serhat Duras: Yarışma sürecinde öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri 'üretim'. 4 öğrenci iki danışman hocadan oluşan 6 kişilik bir ekibiz. Makine Mühendisliği 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileriyiz. Geçen yıl düzenlenen yarışmada da birinci olduk. Bu yarışma sadece ABD ve Türkiye'de düzenleniyor. Bu çok gurur verici bir durum. Yarışma sayesinde roketle tanıştık. Bu imkânı sunan ülkemize bir şeyler katmak istiyoruz. Roketi üretmek için biz de onlar da çok fedakârlık yaptık.Orta İrtifa Birincisi, Pamukkale Üniversitesi Hazar Roket Takımı'ndan Uğur Yiğit: Bu konuya profesyonel olarak eğilmemiz TEKNOFEST ile oldu. Gelecekte de roket üzerine çalışmak istiyoruz, amacımız ülkemizi daha ileriye taşımak. Roketimizin adı Hiera. Adını Pamukkla'deki Hierapolis'ten alıyor. Rokette kullandığımız tüm malzemeleri Türkiye'den temin ettik. Bu süre zarfında sabahlara kadar çalıştık, uykusuz geceler geçirdik. Çalışmalarımız karşılığını verdi.Alçak İrtifa Birincisi, Samsun Atakum gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı'ndan Recep Karaer: 'Roket'in ülkemizdeki durumunu, geçmiş çalışmaları araştırdık. Karşımıza Kirkor Divarzı çıktı. Füze üzerine Türkiye'de ilk çalışmaları yapan, evlenmek için biriktirdiği parayı bu hayal için kullanarak bir roket kulübü kuruyor. Her şey yolunda ilerlerken bir yangınla tüm çalışmalar küle dönüyor, kulüp dağılıyor. Ne ölüm zamanı belli, ne doğum zamanı. Biz de o hikâyeyi devam ettirmek istedik. Roketimizin adı 'Kirkor 2' görev logosunda da "Yarım kalan hikâyeler üzerine" yazıyor. Yarım kalan hayaller tamamlansın istiyoruz.HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 4 proje ile TEKNOFEST 2020 finaline katılacak. İnsansız su altı robotu kategorisinde "Thewawetech", temalı robot yarışmasında "Robokalyon", insanlık yararına teknoloji kategorisinde ise "Aktif Omurga" ve "Cengalyon" grubu yarışacak. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak teknik bilimler, sosyal bilimler, sağlık bilimleri gibi tüm disiplinleri harmanlayarak teknoloji odaklı eğitim-öğretim yapıyoruz" dedi. Bu arada hastanelerde yatılı kanser tedavisi gören çocukların sosyal yönden akranlarından geri kalmamaları için yapılan sanal park tasarımı "Cengalyon" grubunca geliştirildi. İHA