Ülke Telefon Kodları: Uluslararası Telefon Görüşmesi Yapmak İçin Ülke Telefon Alan Kodları

İletişim dünyanın en önemli unsurlarından birisidir. Dünyanın dört bir yanında iletişim için pek çok cihaz kullanılmaktadır. Ancak en fazla kullanılan araç hiç şüphe yok ki telefonlardır. Telefonlar kilometreleri saniyeler içinde aşıp insanların iletişim kurmasını sağlayan araçlardır. Ülke içinde arama yapmak oldukça kolaydır. Ancak yurt dışına arama yapmak o kadar kolay değildir. Herhangi bir ülkeden başka bir ülkeyi aramak için aranan ülkenin alan kodunu bilmek gereklidir. Ülkelerin telefon kodu numaranın önünde olmazsa arama yapılamaz. Bundan kaynaklı olarak ülke alan kodları çok araştırılır. Peki arama yapmak için gerekli olan Uluslararası Telefon Kodları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Ülke Telefon Alan Kodları

Dünyadaki her insan iletişime ihtiyaç duyar. İletişim için kullanılan çok fazla yöntem vardır. Dünyanın dört bir yanında en fazla kullanılan iletişim aracı ise telefondur. Hayatında iletişim için telefon kullanmamış insan yoktur. Herkes birisini aramak için telefon kullanır. Telefon iletişimin en hızlı olduğu şekildir. Ülke içerisinde herkes birbirini hızlı bir şekilde arayarak iletişim kurabilir. Ancak aynısı yurt dışı aramaları için geçerli değildir. Bir kişi yurt dışındaki bir kişiyi arayacaksa sadece o kişinin numarasını tıklaması yeterli değildir. Aranan kişi hangi ülkedeyse numaranın önüne o ülkenin alan kodu yazılmalıdır. Oldukça önemli olan ülke telefon kodları aşağıda sıralanmıştır: