Ünlü sporcu Önder Deniz Kolgu'ya şok suçlama: Evlilik vaadiyle dolandırdı...

Tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlenme bahanesiyle kandırarak binlerce lira para aldığını ileri süren Z.U. adlı iş kadının ihbarı sonrası mağdur başka bir kadın da aynı iddialarla savcılığa başvurdu. Genç kadın, aynı tarihlerde Kolgu ile ilişkisinin olduğunu, kendisinden de aynı gerçek dışı beyanlarla hileyle para aldığını ileri sürdü.



İş kadını S.K., İstanbul'da eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu ile tanıştı. İkilinin ilişkisi kısa süre sonra beraberliğe dönüştü. Kolgu bir süre sonra Balıkesirspor yardımcı antrenörü olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre teknik adam, kendisini olduğundan tamamen farklı biri gibi tanıtarak, Türkiye Futbol Federasyonunda görev yaptığını, çok varlıklı ve nüfuslu biri olduğunu, hatta birkaç yıl önce boşanmış olduğu karısına 18 daire verdiğini söyledi.





"EVLİLİĞİMİZİN ÖNÜNDE TEK ENGEL BORÇLAR"



Önder Deniz Kolgu, daha sonra ise S.K.'yi annesi ve iki kızı ile tanıştırdı. Kolgu iddiaya göre S.K. ile evlenmek istediğini ancak devamlı olarak tefeciler tarafından tehdit edildiğini, evlilik yolundaki tek engellerinin eski eşine olan borcu olduğunu söyledi. Evliliklerinin önünde tek engelin borçlar olduğunu söyleyen Kolgu, borcu bittiğinde evleneceklerini, çocukları olacağını, yuva kuracakları vadi ile S.K.'nın gözünü boyadı. Genç kadın erkek arkadaşının vaatlerine inanarak kuracakları güzel yuva için erkek arkadaşının para taleplerini karşılamaya başladı.



ÖLDÜ DENİLEN ANNESİ YAŞIYOR



Kızlarının okul ücretini ödemek zorunda olduğunu söyleyerek, maddi olarak şu an bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğunu söyleyen eski futbolcu Kolgu, çaresizlik içinde olduğunu ve parayı ödedikten sonra evlilik hazırlıklarına başlayacağını söyledi. Kızlarının okul ödemeleri sonrası toplamda 50 bin lira veren genç kadın, bu kez de medyada öldüğü haberleri olan annesiyle tanıştı. Teknik adamın annesinin ağır hasta olduğu için para talep etmeye başladı. Bu sırada teknik adamın çalan telefonları sıklaşmaya başladı. Sürekli arayan kadın profillerini kuzenim, yeğenim vs gibi sıfatlarla ekarte etmeye başladı.



"MAAŞIM YATMADI"



Balıkesirspor Kulübü sonrası Erbaaspor, Kartalspor, Dardanelspor gibi kulüplerde çalışmaya devam eden Kolgu her defasında maaşını yatırmadıkları çocuklarına meyve sebze bile alamadığını belirterek para istemeye devam etti. 2018'de ise nişanlanacaklarını söyleyen Kolgu, genç kadından tüm bu süreçte 100 bin lira para aldı. Babasından bile para isteyen erkek arkadaşını sorgulamaya başlayan S.K., bu sefer Kolgu'nun tehdit ve şantajlarına maruz kaldı.



LÜKS ARACINI SATIP PARASNI VERDİ



Bu sırada Kolgu'nun akrabası olarak tanıttığını bazı insanlar genç kadına, gelinlik, ev vs.. bakmaya başladıklarını söyleyerek fotoğraflar gösterip genç kadının gözünü boyamaya başladı. Akraba olarak tanıttığı şahısların gösterdiği evi satın almak isteyen Kolgu, yine genç kadından yardım istedi.. İş adamı babasının kendisine hediye ettiği lüks marka aracı satan genç kadın, evin satın alınmadığını öğrenince şoke yaşadı. Bu sırada Kolgu, "çarparım, döverim, öldürürüm" "öldürülen kadınlar hak ettikleri için öldürülüyor" "çok konuşan kadın dayağı hak eder" şeklinde cümleler kurduğunu ileri süren S.K.,. daha önceki eşinin yüzüne sandalye ile vurduğunu, kulak zarını patlattığını, daha önceki sevgililerine de şiddet uyguladığını söyleyerek kendisine gözdağı verdiğini iddia etti.



İKİNCİ BİR KADIN UYARDI



Bu sırada bir kadın S.K. ile iletişime geçerek aynı tarihlerde kendisinin de Kolgu ile ilişkisinin olduğunu, şüphelinin kendisinden de aynı gerçek dışı beyanlarla hileyle para aldığını ve şüpheli tarafından aynı şekilde dolandırılan birden çok kadın olduğunu söyledi. S.K. yaptığı araştırma neticesinde; şüphelinin kendisi gibi birçok kadını aynı anda, söylediği yalanlar ve evlilik vaadi ile aldatarak haksız menfaat elde ettiğini öğrendi. Kendisi dışında başka kadınların da aynı şekilde tuzağa düşürüldüğünü belirten iş kadını S.K., Kolgu'nun profesyonel bir şekilde hareket ettiğini belirterek dolandırıcılık ve tehdit suçlarından cezalandırılmasını istedi.