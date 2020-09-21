Ünlü sporcu yeni skandala karıştı

Tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlenme bahanesiyle kandırarak binlerce lira para aldığını ileri süren Z.U. adlı iş kadının ihbarı sonrası mağdur başka bir kadın da aynı iddialarla savcılığa başvurdu. S.K., aynı tarihlerde Kolgu ile ilişkisinin olduğunu, kendisinden de aynı gerçek dışı beyanlarla hileyle para aldığını ileri sürdü. Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlenme bahanesiyle kandırarak binlerce lira para aldığını ileri süren genç kadın, eski erkek arkadaşı hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eski futbolcunun etrafa olan borcu bittiğinde evleneceklerini, çocukları olacağını, yuva kuracaklarını söyleyerek kendisini kandırdığını söyleyen S.K., ilişkisi olduğu birçok kadını da aynı şekilde dolandırdığını iddia etti. Toplamda 100 bin lira verdiğini belirten ve tehdit ve şantajlara maruz kaldığını belirten S.K., Kolgu'nun kendisini olduğundan tamamen farklı biri gibi tanıtarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yaptığını, çok varlıklı ve nüfuslu biri olduğunu hatta birkaç yıl önce boşanmış olduğu karısına 18 daire verdiğini söylediğini iddia etti. S.K., Kolgu'nun profesyonel bir şekilde hareket ettiğini belirterek dolandırıcılık ve tehdit suçlarından cezalandırılmasını istedi.