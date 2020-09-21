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Ürküten görüntüler! Uzunköprü'de balıklar telef oldu

Uzunköprü'den gelen bu görüntüler ürküttü. Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kurtbey Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle göletteki su seviyesi düştü, gölette neredeyse kıyı kesimlerde su birikintileri kaldı.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 16:41 Son Güncelleme: 21.9.2020 16:45 ABONE OL
Ürküten görüntüler! Uzunköprü'de balıklar telef oldu

Edrine Uzunköprü'de su seviyesinin azalmasıyla telef olan yüzlerce balık kıyıya vurdu. Kurtbey Köyü Muhtarı Feridun Batan, yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle göletteki su seviyesinin dip seviyeye geldiğini belirtti.

Ürküten görüntüler! Uzunköprü'de balıklar telef oldu

Sudaki oksijen oranının azalmasından dolayı balık ölümlerinin meydana geldiğini ifade eden Batan, "Mayıs ayından beri yağış yok. Kıştan çıktığımızda göletteki doluluk oranı yüzde 20 civarındaydı.

Ürküten görüntüler! Uzunköprü'de balıklar telef oldu

Su azlığından dolayı tarımsal sulamada yapmıyoruz. Suyun iyice çekilmesinden dolayı balık ölümleri yaşanıyor.

Ürküten görüntüler! Uzunköprü'de balıklar telef oldu

Göletimiz doğal yollarla doluyor. Kuraklık olduğu için su seviyesi düştü. Böyle olunca balıklar ölmeye başladı.

Ürküten görüntüler! Uzunköprü'de balıklar telef oldu

Su olmayınca hayat olmuyor. Beklenen yağmurlar olmazsa iki gün sonra kalan suda bitecek. Yürüyerek karşıdan karşıya geçecek duruma gelecek." diye konuştu.

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Ürküten görüntüler! Uzunköprü'de balıklar telef oldu
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