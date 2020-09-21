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Uyuşturucuyla yakalananlardan 2'si kamu görevlisi çıktı

'ya madde sokmak isteyen 3 kişi, kovalamacayla yakalandı. Narkotik köpekleri ile araçlarda yapılan aramalarda, farklı yerlere gizlenmiş 10,5 kilogram metamfetamin maddesi ve 10 bin 720 TL ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden R.Ö. ve B.Ö.'nün, kamu görevlisi olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 17:50 ABONE OL
Uyuşturucuyla yakalananlardan 2'si kamu görevlisi çıktı

Geçen cumartesi günü kara yolunda öncü ve artçı yöntemi kullanılarak Antalya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kent girişinde denetim noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurmak istedi ancak bazı araç sürücüleri polisi fark ederek, kaçmaya başladı. Polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada araçlardan biri Serik Caddesi üzerinde, diğeri ise Çağlayan Mahallesi'nde durduruldu. Durdurulan araçlarda bulunan şüpheliler R.Ö., B.Ö. ve F.B. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ KAMU GÖREVLİSİ

Narkotik köpekleri ile araçlarda yapılan aramalarda, farklı yerlere gizlenmiş 10,5 kilogram metamfetamin maddesi ve 10 bin 720 TL ele geçirildi. Polis merkezine götürülen 3 şüpheliden R.Ö. ve B.Ö.'nün, kamu görevlisi olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Uyuşturucuyla yakalananlardan 2'si kamu görevlisi çıktı
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