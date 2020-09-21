Vicdansızlığın bu kadarı! Küçük kıza para karşılığı böyle zulüm ettiler

Suudi Arabistan'da çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Küçük kıza para karşılığı böyle zulüm ettiler | Video

Görüntülere göre, 10 yaşlarında olduğu anlaşılan küçük bir kız çocuğunun zor halde olduğunu ve para istediğini gören bir grup tepki çeken bir hamlede bulundu.

Küçük kızın duygularıyla oynayan ve turist oldukları ileri sürülen şahıslar acı bir biberi küçük kıza uzattı. Biberi yemesi karşılığında ona para vereceğini söyleyen turistlerin elindeki biberi yiyen küçük kızın ağzı yanmaya başladı.

Acıdan gözlerinden yaşlar akan küçük kız aldığı paraya gülümsese de çektiği acı kameralara yansıdı. Bu anlara gülen vicdan yoksunu turistler bir de çektiği görüntüleri internetten paylaştı. Videoya binlerce tepki yağdı