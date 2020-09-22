15 Temmuz gazisinin böbreğine stent takıldı

Karın ağrısı ve kusma şikayeti ile Medipol Mega Üniversite Hastanesi kardiyoloji bölümüne başvuran 15 Temmuz gazisi Mevlüt Bostan'ın (38) böbrek krizi geçirdiği anlaşıldı. Gazinin tıkanmış olduğu tespit edilen böbrek damarına anjiyografi yöntemiyle, 1 saatlik operasyonla 2 stent takıldı. Kardiyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun "Organı kaybetmemek için ilk 4 saatte müdahale önemli" dedi. Köprü'de hainlerin kurşunuyla omuzundan yaralanan Bostan ise "Başta bel fıtığı sandık. Şimdi herşey yolunda" diye konuştu.