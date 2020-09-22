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5 gündür kayıp tavşan, düştüğü apartman boşluğundan kurtarıldı

'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın zemin katındaki havalandırma boşluğuna düşen yavru tavşan, ev sahibi tarafından kurtarıldı. Tavşanın 4'üncü kattaki komşuya ait olduğu ve 5 gündür bulunamadığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 18:13 ABONE OL
5 gündür kayıp tavşan, düştüğü apartman boşluğundan kurtarıldı

Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki evinin banyosundaki havalandırma boşluğundan bu sabah gürültü geldiğini fark eden ev hanımı Fadime Hız, durumu iş yerinde bulunan eşi Fehmi Hız'a bildirdi. Bunun üzerine eve dönen Fehmi Hız, fener yardımıyla havalandırma boşluğunu kontrol ettiğinde bir tavşan olduğunu fark etti. Hız, tavşanı bulunduğu yerden kurtardı. Tavşanın 4'üncü kattaki komşularına ait olduğu ve 5 gündür kayıp olduğu belirlendi. Hız, bunun üzerine tavşanı sahibi olan komşusunun kızı Nesrin Çivi'ye teslim etti. Çatı katından havalandırma boşluğuna düştüğü anlaşılan tavşanına tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Çivi, gözyaşlarını tutamadı.

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5 gündür kayıp tavşan, düştüğü apartman boşluğundan kurtarıldı
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