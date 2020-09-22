50 yıllık sanat galericisine eski eşinden işgal davası

Türkiye'nin en eski sanat galericilerinden, 'yılın sanat insanı' ödülü sahibi Yahşi Baraz'a, eski eşi Emine Hülya Baraz tarafından 45 yıldır Şişli'de faaliyet gösteren Galeri Baraz'ın intifa (kullanım) hakkından yararlanamadığı iddiasıyla dava açıldı. 19 yıl önce mahkeme kararıyla Galeri Baraz'ın da içinde bulunduğu 4 taşınmazın yarısının kullanım hakkına sahip olduğunu iddia eden Emine Hülya Baraz, geriye dönük 5 yıllık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) talebinde bulundu.

YARI ORANINDA KULLANIM HAKKINA SAHİP

1975'te Şişli'de kurulan Galeri Baraz'dan faydalanamadığını ve kendisine haksız işgal tazminatı olarak bugüne kadar ecrimisil ödemesi yapılmadığını iddia eden Emine Hülya Baraz, eski eşi Yahşi Baraz'a dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre bugüne kadar 250'den fazla sergiyle rekor kıran Galeri Baraz'ın içinde bulunduğu Şişli'deki 4 taşınmazın yarı intifa hakkı, 27 Mayıs 2004'te davacı Emine Hülya Baraz adına tahsis edilmişti. Galerinin çıplak mülkiyeti müşterek kızları Rüya Baraz'a, kalan yarı intifa hakkı ise eski eşi Yahşi Baraz'a aitti. Ancak kullanım hakkının yarısı Emine Hülya Baraz'a ait olmasına rağmen 4 taşınmaz yıllardır eski eşi Yahşi Baraz ve Galeri Baraz Yayıncılık şirketi tarafından kullanılıyordu. Emine Hülya Baraz'a taşınmazları kullanmasına izin verilmiyordu. Davalı Yahşi Baraz haksız kullanım gereği Emine Hülya Baraz'a herhangi bir kira ya da işgal tazminatı ödemiyor ve taşınmazların tamamını kullanıyordu. Eski eş Emine Hülya Baraz, daha önce defalarca bu haksızlığın giderilmesini, işgalin sonlandırılmasını ve ecrimisil bedelinin kendisine ödenmesini istedi. Ancak davalılar Yahşi Baraz ile Galeri Baraz Yayıncılık, taşınmazlardaki haksız işgali bugüne kadar sürdürdüler.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR ECRİMİSİL ÖDEMESİ YAPMADILAR

Emine Hülya Baraz'ın taşınmazlar üzerinden herhangi bir gelir elde etmesi ve taşınmazları kullanması, davalılar tarafından engellendi ve bugüne kadar davalılar tarafından Baraz'a hiçbir ecrimisil bedeli ödenmedi. Emine Hülya Baraz'ın intifa hakkına sahip olduğu taşınmazlar, Şişli'nin en güzide semtlerinden birindeydi ve yüksek miktarda gelir getirme potansiyeline sahip bir konumdaydı. Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde ve Şahin Sokak'ta bulunan 141 numaralı sayılı yerdeki 5,6, 7 ve 8 numaralı taşınmazların bugünkü kira getirisi en düşük fiyatla aylık 3 bin lira civarındaydı. Baraz bu dört taşınmazın yarı oranında kullanım hakkına sahipti ve aylık en az 6 bin lira ecrimisil miktarını davalıların ödemesi gerekiyordu. Emine Hülya Baraz'ın avukatı dava dilekçesinde, "Bu nedenle öncelikle 10 Temmuz 2015 tarihinden dava tarihine kadar olan geriye dönük 5 yıllık ecrimisil alacağımızdan şimdilik 10 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz. Dava tarihinden itibaren ise devam eden aylar için ecrimisil talebimizi ise saklı tutuyoruz" dedi.

Davaya konu Galeri Baraz'a bugüne kadar 250'den fazla sergi düzenlendi. Türkiye'nin ilk SANAT galericilerinden Yahşi Baraz, 1983'te davacı Emine Hülya Salihoğlu ile evlendi. Çiftin müşterek bir kızları oldu. 2004 yılında ise Bulgar heykeltıraş Maria Kılıçlıoğlu ile evlenen Yahşi Baraz, Burhan Doğançay, Mehmet Güleryüz, Nuri İyem, Edip Hakkı Köseoğlu, Fikret Mualla, Bedri Baykam, Fahrelnisa Zeid, Nejad Melih Devrim ve Ömer Uluç gibi Türk resminin önde gelen isimleriyle çalıştı. 1970'li yıllardan beri Türk sanatının ve Türk sanatçılarının tanınmasında önemli bir rol oynadı. Yahşi Baraz, Feyyaz Berker, Erol Aksoy, Ali Koçman, Aykut Hamzagil, Mustafa Taviloğlu, Halil Bezmen, Şakir Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı gibi önemli iş insanlarının sanat koleksiyonlarını oluşturmuş ve bu iş adamlarının Türk sanatını desteklemelerinde büyük katkısı oldu. 10 yıl önce Galeri Baraz Yayıncılık'ı kuran Yahşi Baraz, Türk sanatı hakkında 6 kitap yayınlandı.