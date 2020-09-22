24 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğu dev indirimleri ile geliyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın aldın aldın indirimleri binlerce vatandaşın ilgi odağında yerini alıyor. Bu kapsamda her hafta olduğu gibi Perşembe günü katalogda yer alan fırsatlar mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Müşteriler stoklarla sınırlı ürünlere sahip olabilmek için açılış saatiyle beraber mağazalara akın ediyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve dev fırsatlar!
Hafta sonundan itibaren Perşembe günü itibarıyla gerçekleşecek indirim günlerinin takibi için haftalık fırsat kataloğu araştırmasını gerçekleştirmeye başlamıştı. Birçok market zincirinin her hafta belirli günlerde uyguladığı fırsat günlerinin en dikkat çekeni bu hafta yine A101 aktüel ürünler oldu!
Samsung 40N500 40" Full HD Tv 2.299 TL. Hi-Level 55UHL1000 55" Ultra HD Smart Led Tv 2.899 TL.
Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi 899 TL. Kiwi Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi 549 TL. Flavel FLV 100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL.
Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL. Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 129 TL. Kiwi Portatif Poşet Mühürleyici 39,95 TL.
Aprilla ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Baskül 69,95 TL. Aprilla Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL.
Aprilla Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 55 TL. Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 12,95 TL. Mermer Desenli Katlanabilir Masa 60x90 cm 79,95 TL. Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm 49,95 TL. 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95
Oppo Realme 5i Cep Telefonu 2.199 TL. Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL.
Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 74,95 TL. GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık 29,95 TL.
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL. GoSmart Kablolu Kulaküstü Kulaklık 29,95 TL. GoSmart Bluetooth Kulaklık 22,95 TL. GoSmart USB Kablo Çeşitleri 9,95 TL. GoSmart 3'ü 1 Arada Kablo 12,95 TL. GoSmart Makaron / Şekilli Kulaklık 9,95 TL. GoSmart Araç İçi Telefon Tutucu 14,95 TL.