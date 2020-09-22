Acayip sesler duyuyorum deyip doktora gitmişti! Kulağından çıkan şey şoke etti

Kulak içine kamera ile girdiğimizde sineği fark ettik ve kulağındaki sineği çıkarttık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. Daha öncede buna benzer vakalarla karşılaşmıştım. Ancak ilk kez kulak içinde bir canlı sinekle karşılaştık" şeklinde konuştu.