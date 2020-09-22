Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman? 2020 Hakim ve savcı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan personel alımları yoğun ilgi görüyor. En son yayınlanan savcı ve hakimlik ilanına göre, 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı alınacağı bildirildi. Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan adaylar konuya yönelik başvuru şartları, başvuru ve sınav tarihi gibi bilgileri araştırmaya başladı. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2020 Hakim ve savcı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı personel alımı başvuruları Ekim ayında başlayacak, sınav ise Kasım ayında yapılacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamayla 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin detayları paylaştı. Böylelikle Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı belli oldu.
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı tarihleri belli oldu. Hakim ve savcılık sınavı 21-22 Kasım 2020 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek.
a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.
b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacaktır.
c) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te yapılacaktır.
ç) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.
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2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir
hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,