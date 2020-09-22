Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman? 2020 Hakim ve savcı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan personel alımları yoğun ilgi görüyor. En son yayınlanan savcı ve hakimlik ilanına göre, 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı alınacağı bildirildi. Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan adaylar konuya yönelik başvuru şartları, başvuru ve sınav tarihi gibi bilgileri araştırmaya başladı. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2020 Hakim ve savcı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN?

Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı personel alımı başvuruları Ekim ayında başlayacak, sınav ise Kasım ayında yapılacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamayla 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin detayları paylaştı. Böylelikle Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı belli oldu.