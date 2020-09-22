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Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı

'da iş yerinden hırsızlık yapmak isteyen şüpheliyi "" isimli köpek yakaladı.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 06:52 Son Güncelleme: 23.9.2020 06:53 ABONE OL
Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin otluk alan içerisinde yerde yatan kişinin yanında beklediğini ve havladığını gören vatandaşlar hayvanın bulunduğu yere gitti.

Yerde yatan kişinin bir oto elektrik dükkanından malzeme çalmaya çalıştığını, "Zümrüt" isimli köpeğin de şüpheliyi yakaladığını anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine genel ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli M.D'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu, bir şüphelinin de olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı
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