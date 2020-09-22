Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da sır ölüm! Baba ve çocukların feryatları yürekleri dağladı

'da sır ölüm! Baba ve çocukların feryatları yürekleri dağladı

'da biri 4 aylık 4 çocuk sahibi 25 yaşındaki anne, evinde tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu. Genç kadının çocukları, eşi ve ağabeyinin ağıtları yürekleri yaktı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 13:13 Son Güncelleme: 22.9.2020 13:18 ABONE OL
Adana'da sır ölüm! Baba ve çocukların feryatları yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'den iç savaştan kaçarak 'ya eşi Şumen Udey (28) ile birlikte gelen Rihab El Rihabi (25) burada narenciye bahçesinde çalışmaya başladı. Bir süre sonra yanlarına Şumen Udey'in ağabeyi Abdurrahman Udey de geldi.

Adana'da sır ölüm! Baba ve çocukların feryatları yürekleri dağladı

Aile tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlarken, Rihab El Rihabi en küçüğü 4 aylık, en büyüğü 7 yaşında olmak üzere 4 çocuk dünyaya getirdi. Bu sabah iki kardeş tarlada çalışmaya gitti. Anne Rihabi 4 aylık bebeğini uyuttu. 3 çocuk ise bahçeye çıkıp oynamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi tüfek sesi duyup eve geldiğinde kadını kanlar içinde yerde buldu. Vatandaş hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adana'da sır ölüm! Baba ve çocukların feryatları yürekleri dağladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından av tüfeği ile vurulan kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı. Bu arada olay yerine gelen kadının kocası Şumen ile ağabeyi Abdurrahman Udey gözyaşlarına boğuldu. Baba, karısını kaybetmenin üzüntüsüyle çocuklarına sarılıp ağıtlar yaktı.

Adana'da sır ölüm! Baba ve çocukların feryatları yürekleri dağladı

Çocukların da babalarıyla birlikte ağlaması herkesi duygulandırdı. Amca Udey'in yaşanan olaylardan dolayı uyanan 4 aylık bebeği kucağına alarak avutmaya çalışıp ağıt yakması duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Polis inceleme yaptıktan sonra kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kadının intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da sır ölüm! Baba ve çocukların feryatları yürekleri dağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA