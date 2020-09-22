Ağır hasta sayısı 1500’e yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı. Bin 743 kişiye hastalık tanısı konuldu. 68 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 574, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Bin 202 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı düşüş göstererek 6.8 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün (dün) bin 743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız bin 500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" dedi.