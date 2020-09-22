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Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı bıçakladı

’nin İzmit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce annesini bıçakla yaralayan bir şahıs, dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki şahsı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

İHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 00:39 Son Güncelleme: 23.9.2020 01:26 ABONE OL
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı bıçakladı

Olay, 3 gün önce İzmit'te bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde giden Volkan M., arkadaşıyla bir masaya oturarak çay sipariş etti. Bu sırada içeri giren ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan M.'yi sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan M., olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan, çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı | Video

AĞIR YARALANAN ŞAHSIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan M.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı annesini bıçakla yaraladığı, polis gözetiminde hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı bıçakladı
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