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'da pes dedirten görüntü! Aldırış etmeden uykuya devam ettiler

'da sokakta yaşayan (55), parkta ölü bulundu. Parktaki evsiz kişiler ise olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam etti. Yatan kişinin tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 12:31 Son Güncelleme: 22.9.2020 12:36 ABONE OL
Antalya'da pes dedirten görüntü! Aldırış etmeden uykuya devam ettiler

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Büklüdere Parkı'ndan geçenler, bir kişinin çimlerin üzerinde hareketsiz yattığını görünce uyandırmaya çalıştı.



Yatan kişinin tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polisin üst aramasında kimliği bulunan kişinin, parkta yaşayan Ali Kungar olduğu belirlendi. Parktaki diğer evsiz kişilerin olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam ettiği görüldü. Kungar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Antalya'da pes dedirten görüntü! Aldırış etmeden uykuya devam ettiler
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