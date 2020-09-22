Antalya'da şaşkına çeviren görüntüler... Biri uçağa gelinlikle bindi, diğeri yol kapatıp oynadı

Mersin'den düğünlerini yapıp balayı için Antalya'yı geçen çift, Adana aktarmalı uçağa yetişmek için üzerlerini değişecek fırsat bulamadı. Uçağa son dakikada yetişen çift, gelinlik ve damatlıkla bindiği uçaktan Antalya Havalimanı'nda indi. Havalimanındaki yolcular şaşkınlığını gizleyemezken, çift eşyalarıyla birlikte balayının yolunu tuttu.

Antalyalı gelinlerin biri uçaktan gelinlikle indi, diğeri yol kapatıp oynadı | Video



SOKAĞI ARAÇLARLA KAPATIP OYUN OYNAMA PİSTİ YAPTILAR



Antalya'da çekilen bir diğer görüntü de yeni evlenen bir çift için araçlarla kapatılan yol, oyun oynama pisti haline getirildi. Gelin, damat ve bazı davetliler, araçlardan gelen müzik eşliğinde oynadı. Davetlilerden bazıları araçlara yaslanarak oynayanlara tempo tuttu.



Düğün görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.