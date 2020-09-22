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Antalya'da şaşkına çeviren görüntüler... Biri uçağa gelinlikle bindi, diğeri yol kapatıp oynadı

Antalya'da çekilen iki gelin-damat görüntüsü herkesi hayrete düşürdü. Mersin'den Antalya'ya balayına gelen çift, uçağa yetişmeye çalışırken fırsat bulup üzerlerini değiştiremeyince uçağa gelilik ve damatlıkla bindi. Çift, diğer yolcuların şaşkın bakışları altında havalimanından çıkarak otele gitti. Bir başka çift ise yakınlarıyla birlikte yol kapatıp eğlendi. Sıra dışı bu anlar kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 13:12 ABONE OL
Antalya'da şaşkına çeviren görüntüler... Biri uçağa gelinlikle bindi, diğeri yol kapatıp oynadı

Mersin'den düğünlerini yapıp balayı için Antalya'yı geçen çift, Adana aktarmalı uçağa yetişmek için üzerlerini değişecek fırsat bulamadı. Uçağa son dakikada yetişen çift, gelinlik ve damatlıkla bindiği uçaktan Antalya Havalimanı'nda indi. Havalimanındaki yolcular şaşkınlığını gizleyemezken, çift eşyalarıyla birlikte balayının yolunu tuttu.

Antalyalı gelinlerin biri uçaktan gelinlikle indi, diğeri yol kapatıp oynadı | Video


SOKAĞI ARAÇLARLA KAPATIP OYUN OYNAMA PİSTİ YAPTILAR

Antalya'da çekilen bir diğer görüntü de yeni evlenen bir çift için araçlarla kapatılan yol, oyun oynama pisti haline getirildi. Gelin, damat ve bazı davetliler, araçlardan gelen müzik eşliğinde oynadı. Davetlilerden bazıları araçlara yaslanarak oynayanlara tempo tuttu.

Düğün görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.

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Antalya'da şaşkına çeviren görüntüler... Biri uçağa gelinlikle bindi, diğeri yol kapatıp oynadı
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