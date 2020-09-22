Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Onur Küçük, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan ile Küçük'ün meslektaşları da bilgi almak için hastaneye geldi. Ancak Onur Küçük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Antalya'da polis memurunun şehit olduğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video