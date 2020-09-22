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Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu

'da seyir halinde olan polis motosikletindeki polis memuru Onur Küçük (28), önce kolunu trafik yön tabelasına, ardından da başını aydınlatma direğine çarptı. Başındaki kask fırlayıp yola savrulan Küçük, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:50 Son Güncelleme: 22.9.2020 11:12 ABONE OL
Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu

, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Mevlana Kavşağı köprülü üst geçidinde meydana geldi. Polis memuru Tuncay Çakar yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, arkasında oturan polis memuru Onur Küçük'ün sol kolu trafik yön tabelasına çarptı.

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu

Savrulan motosiklet kontrolden çıktı. Bu kez Onur Küçük, başını biraz ilerideki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başındaki kaskı fırlayan Küçük, motosikletin üzerinden yola savruldu. Tuncay Çakar motosikleti güçlükle durdurabildi.

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu

İhbar üzerine yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Onur Küçük, ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan ile Küçük'ün meslektaşları da bilgi almak için hastaneye geldi. Ancak Onur Küçük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu

Eşinin de polis olduğu öğrenilen şehit Onur Küçük'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderilecek.

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Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu
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