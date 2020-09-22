Baykar öncülüğünde hedef 20 bin tablet

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitimde imkanları yetersiz olan çocuk ve gençlere destek vermek için 5 bin adet tablet bilgisayar hediye edeceklerini duyurdu. Bayraktar aynı zamanda bir kampanya da başlatarak, Teknofest paydaşları olan firma ve kuruluşların da kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu. Tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyuran Bayraktar, "İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek için, Teknofest paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır" dedi. Bayraktar'ın çağrısının ardından ASELSAN, HAVELSAN ve Roketsan başta olmak üzere bir çok kuruluşun verdiği destekle tablet bağışı 18 bine ulaştı.