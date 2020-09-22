Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bekçi alımı ne zaman? EGM ve Polis Akademisi 2020 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

alımı ne zaman? EGM ve 2020 başvuru şartları nelerdir?

ve bünyesinde çalışmak isteyen adaylar alımı başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 400 kişilik bir alım yapılacağı bildirilmişti. Konuya yönelik başvuru tarihi, şartları gibi bilgiler merak edildi. Peki ne zaman? 2020 Polis Akademisi nelerdir?

Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:52 Son Güncelleme: 22.9.2020 09:53 ABONE OL
Bekçi alımı ne zaman? 2020 Polis Akademisi Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

alımı 2020 başvurularına yoğun ilgi sürüyor. bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için başvuru şartları, başvuru tarihi gibi bilgileri araştırıyor. İstanbul'da görevlendirilmek üzere 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başlığı altında yapılacak olan 400 kişilik başvuruları ise başladı. Buna göre, yapılacak? 2020 EGM ve , şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday bekçi alımı tarihini merak ediyor. Polis Akademisi tarafından yapılacak olan başvuruları başladı. Bekçi alımlarında güncel bilgiler ilgili kurumun resmi sitesinde duyurulacaktır.

Bekçi alımı ne zaman? 2020 Polis Akademisi Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkanlığı ve EGM bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için alımı başvuruları başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirilecek 400 erkek bekçi başvurularının 2 Ekim tarihine kadar www.pa.edu.tr adresinden yapılması gerektiği, ön başvurular için başvuru ücretinin 250 lira olduğu duyuruldu.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.

Bekçi alımı ne zaman? 2020 Polis Akademisi Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçi alımı ne zaman? EGM ve Polis Akademisi 2020 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA