BİM aktüel ürünler bu hafta spor malzemeleri ile raflarda! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste

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aktüel ürünler bu hafta spor malzemeleri ile raflarda! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta ürünlerde dev indirim fırsatları vatandaşları bekliyor olacak. Emsan Marmo Granit Set, Akıllı Bileklik, Egzersiz Tekerleği, Fakir Elektrikli Süpürge ve spor ürünlerinde birçok indirimli fiyat yer alırken pek çok alanda pek çok ürün de raflarda yerini alacak. Haberimizin içerisinden BİM 25 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:11 Son Güncelleme: 22.9.2020 10:12 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri başlıyor! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler tam listesi burada!

Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli aktüel ürünler vatandaşları bekliyor. Her evin ihtiyaçlarını karşılayacak olan ürünlerde bu hafta Bulaşık Makinesi Tableti, 32'li Tuvalet Kağıdı, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Toz Deterjan, Bebek Bezi ve Kağıt Havlu gibi pek çok ürün yer alacak. Peki; ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 25 Eylül aktüel ürünler tam listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

BİM 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi şu şekilde;

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri başlıyor! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler tam listesi burada!

Art Matik Toz Deterjan

Jenny&Willy Bebek Bezi

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri başlıyor! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler tam listesi burada!

Blume Tuvalet Kağıdı

Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri başlıyor! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler tam listesi burada!

Queen Kağıt Havlu

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri başlıyor! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler tam listesi burada!

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

Calgon Çamaşır Hijyeni

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri başlıyor! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler tam listesi burada!

Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı

WC Temizleyici Aktif Köpük

Hyperactive Jel Lavabo Açıcı

Işıl Sıvı Sabun

Queen Çek-Al Mendil

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri başlıyor! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler tam listesi burada!

Quickdish Tüy Toplayıcı

Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici

Quickdish Saplı Temizlik Süngeri

Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Seti

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BİM aktüel ürünler bu hafta spor malzemeleri ile raflarda! BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste
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