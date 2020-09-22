Bodrum'da Büyük Ada'da çıkan yangın söndürüldü

Türkiye'de birçok ilde yangın çıktı. Bu yangınlardan biri ise bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Büyük Ada'da çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü. Göltürkbükü Mahallesi açıklarındaki Büyük Ada'da dumanların yükseldiğini gören vatandaşlardan bazıları, tekne ve jet-skilerle adaya ulaştı.

5 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

Yangın, vatandaşların yaptığı müdahaleyle yayılmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında, yaklaşık 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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