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'da 'da çıkan söndürüldü

ilçesinde, 'da çıktı. Çıkan yangını gören çevre halkı, tekne ve jet-skilerle adaya ulaştı ve yangına müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğuma çalışması yapan ekipler, 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğünü açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 19:20 Son Güncelleme: 22.9.2020 19:21 ABONE OL
Bodrum'da Büyük Ada'da çıkan yangın söndürüldü

Türkiye'de birçok ilde yangın çıktı. Bu yangınlardan biri ise bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Büyük Ada'da çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü. Göltürkbükü Mahallesi açıklarındaki Büyük Ada'da dumanların yükseldiğini gören vatandaşlardan bazıları, tekne ve jet-skilerle adaya ulaştı.

5 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

Yangın, vatandaşların yaptığı müdahaleyle yayılmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında, yaklaşık 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Bodrum'da Büyük Ada'da çıkan yangın söndürüldü
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