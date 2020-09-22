Boşanma aşanmasında olduğu eşini öldüren adamdan korkunç ifadeler! “Barışsaydı öldürmeyecektim”

Antalya'nın Alanya ilçesinde 26 Eylül 2019 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Yılmaz'ı babasının evinde 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Hilmi Yılmaz, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Gülseren Yılmaz'ın annesi babası ile kardeşleri de tanık olarak katıldı.



Gülseren Yılmaz

EVE GÖTÜRECEKTİM

Duruşmada, Hilmi Yılmaz'ın yaptığı savunma ise pes dedirtti. Hilmi Yılmaz, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile görüntülü olanak mahkemeye bağlandı. Hilmi Yılmaz, "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim" diye konuştu. Mahkeme 17 Kasım tarihine ertelendi.



Hilmi Yılmaz