Bu kez bakanın adını kullanıp dolandırdılar!

Etrafındakilere Bakanın arkadaşı imajı veren genç adam iş arayan vatandaşları iş bulma vaadi ile dolandırınca yakayı ele verdi. Olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da yaşandı. Şakir A., isimli genç adam çevresine güven sağlamak için İçişleri Bakanının arkadaşı olduğunu, banakla bizzat görüştüğünü ve isteyenlere herhangi bir konuda yardımcı olabileceğini belirtti. Genç adamın söylediklerine inanan mağdur bazı vatandaşlar iş bulmak istediklerini söyleyerek Şakir A.'nın kapısını çaldı. Genç adam iş bulmayı vaat ettiği vatandaşlardan küçük meblağlarda para isteyip aldığı paralar sonrası vatandaşları oyalamaya başladı.

3 YIL BOYUNCA VAATLE PARA ALMIŞ

Birden fazla vatandaştan aynı yöntemle para alan Şakir A.'nın vaadi boşa çıkınca dolandırıldığını anlayan onlarca vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada genç adamın SGK kaydının bulunmadığı, herhangi bir işte çalışmadığı fakat banka hesaplarında 3 yıl boyunca küçük meblağlar şeklinde 116 bin liralık bir para girişinin yapıldığı tespit edildi.

"ZORLA PARA GÖNDERDİLER"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç adam kendisinden şikâyetçi olan vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olmak istediğini bu nedenle banka hesabına para gönderdiklerini, parayı kendisinin istememesine rağmen gönderildiğini beyan edip suçunu kabul etti.

100 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Şakir A., hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan iddianame düzenledi. 10 mağdurun yer aldığı davada Şakir A.,'nın her bir mağdura karşı işlediği dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar toplamda ise 100 yıla kadar hapsini istedi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.