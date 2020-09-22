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'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

Geçtiğimiz yıl 'da işlenen kan donduran cinayette son dakika gelişmesi yaşandı.Eşini ve kayınvalidesini domuz bağı yaparak öldüren ve kaçtıktan sonra Adana'da üzerinde eşinin ziynet eşyalarıyla yakalanan Suriyeli Ali Hattab ve ona yardım ettiği iddia edilen Khaled Jarad bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Hattab'a nitelikli kasten adam öldürme suçundan ağıtlaştırılmış müebbet, Khaled Jarad'a ise kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl hapis cezası verdi.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 15:20 Son Güncelleme: 22.9.2020 15:30 ABONE OL
Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Ali Hattab (28), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Khaled Jarad, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

Cumhuriyet savcısı, Ali Hattab'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte hürriyeti tahdit, kasten öldürme, kasten adam öldürme suçunun eş veya kardeşe karşı işlenmesi suçlarından cezalandırılması ve tutukluk halinin devamı, Khaled Jarad'ın ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından cezalandırılması ve tutuklanmasını talep etti.

Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

CANİ KOCA: AVUKAT GELİP SUÇU KABULLENMEMİ SÖYLEDİ

Son sözleri sorulan sanık Ali Hattab, "Avukat gelip suçu kabullenmemi, bana para verileceğini söyledi. Eşimle aramızda herhangi bir sorun yoktu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

Khaled Jarad ise olayla ilgisi olmadığını savundu. "Suç işleseydim kaçardım. Suçsuz olduğum için kaçmadım." diyen Jarad, beraatini istedi.

Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

Mahkeme heyeti, Hattab'a kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl, kayınvalidesine karşı işlediği kasten öldürme suçundan müebbet hapis, eşine karşı işlediği bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, veya işlenmesini kolaylaştırmak yada yakalanmamak amacıyla nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Jarad'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 2 yıl, kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

OLAY

'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında 9 Nisan 2019'da, Suriyeli Hayat Meşail (29) yatak odasında el ve ayakları iple bağlanarak boğulmuş bulunmuştu.

Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

Evdeki incelemede, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde aynı şekilde öldürülmüş bir kadının daha cesedi bulunmuştu. Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (61) ait olduğu tespit edilen bu cesette de darp ve boğulma izlerine rastlanmıştı.

Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Hattab, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen zanlı, 'ya getirilerek tutuklanmıştı. Tutuklanan Khaled Jarad ise geçen ocak ayında görülen duruşmada tahliye edilmişti.

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Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...
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