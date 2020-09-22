Bursa'daki vahşette son dakika gelişmesi! Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar çıktı...

Mahkeme heyeti, Hattab'a kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl, kayınvalidesine karşı işlediği kasten öldürme suçundan müebbet hapis, eşine karşı işlediği bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, veya işlenmesini kolaylaştırmak yada yakalanmamak amacıyla nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Jarad'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 2 yıl, kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.