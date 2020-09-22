Çamlıca’daki görüntü kirliliği temizleniyor

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan eski verici antenlerin sökümüne başlandı. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde de radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 verici antenin yıkılacağını belirterek, "Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz. Hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçeceğiz. Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Çamlıca Kulesi ile dünyada bir ilki gerçekleştiriyor ve tek noktadan 100 radyo yayınını veriyoruz" dedi.