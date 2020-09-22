Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Kan donduran olay 'nin Yeni ilçesinde meydana geld. Bir sokak köpeği, gözü dönmüş cani kişi ya da kişiler tarafından vahşice vurularak öldürülmek istendi. Yaralı kurtulan sokak köpeğinin arka ayaklarında his olmadığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 12:33 Son Güncelleme: 22.9.2020 12:53 ABONE OL
Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Olay geçtiğimiz günlerde 'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bir ihbar aldıklarını belirten Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul'dan, Çanakkale'nin Yeni ilçesine bağlı Pazarköy'e gitti.

Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

İhbarı yapan kişilerle iletişime geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bize ihbarda bulunan arkadaşlar 2 gün önce silah sesi duyduklarını ancak kaçan köpeği 2 gün sonra bulduklarını söylediler.

Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Arkadaşlarımız, belediye ve derneklerinden yardım istemişler ancak kimse harekete geçmeyince bizden yardım istediler. Sohayko Derneği olarak hemen İstanbul'dan yola çıktık ve 4 saat içerisinde Pazarköy'e geldik. Köpeği bulanlar bahçelerine alıp, yemek ve su vermiş" dedi.



Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

"BACAKLARINDA HİS YOK"

Yaralı köpeği alarak tekrar İstanbul'a dönen ve klinikte tedavi altına aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi.

Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

2 gün müdahale edilmediği için de çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir.

Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Çok yönlü hekimlerimiz kontrol ediyor, temennimiz bu caniliği yapan kişiyi il Jandarma Komutanlığı bulur ve gereken ceza verilir. Bugün hayvana ateş eden, yarın insana da ateş eder.

Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Tedavisinden sonra yuva arayacağız, umarız şansı bol olur" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA