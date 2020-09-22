Caniliğin böylesi! Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Arkadaşlarımız, belediye ve Çanakkale derneklerinden yardım istemişler ancak kimse harekete geçmeyince bizden yardım istediler. Sohayko Derneği olarak hemen İstanbul'dan yola çıktık ve 4 saat içerisinde Pazarköy'e geldik. Köpeği bulanlar bahçelerine alıp, yemek ve su vermiş" dedi.





