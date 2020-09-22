CHP’li İBB’den ekmeğe 1.5 yılda yüzde 100 zam

Seçim meydanlarında 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' vaadini veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturduktan sonra İstanbulluyu zamma boğdu. Göreve geldikten 2 ay sonra İstanbul Halk Ekmek'te ürün bazlı olarak yüzde 40 ila yüzde 50 arası zam yapan CHP'li İBB yönetimi bir zam kararı daha aldı. Halkın ekmeğine ürün bazlı olarak yüzde 33 ila 50 arasında zam yaptı. 'Daha önceki yönetim 2.5 senedir zam yapmamış' diyerek zamlara yönelik tepkilere cevap veren İmamoğlu yönetimi tarafından tam buğday ekmeği ilk etapta 2.50 TL'den 3.40 TL'ye, son zamla birlikte 5.00 liraya yükseltildi. Organik Buğday Ekmeği 3.50 TL'den 4.75 TL'ye yükseltilirken 1 yıl içinde gelen ikinci zamla birlikte yeni fiyatı 6.00 TL oldu. Organik Buğday Unu ise 4 TL'den 5.50 TL'ye ardından da 7.00 TL'ye yükseltildi. Normal ve Kepekli ekmek 0,75 TL iken 1.00 TL olarak ücretlendirildi. Böylece göreve gelir gelmez Halk ekmek'e yüzde 40 zam yapan CHP'li İBB, 18 Eylül itibariyle yüzde 50'ye varan ikinci bir zam daha yaptı. İBB yönetimi 1.5 yıllık görev süresinde İstanbul Halk ekmek ücretlerini ürün bazlı olarak yüzde 100 zamla yeniden fiyatlandırdı. İBB yönetimi ayrıca 25 Eylül 2019'da da 1.75 TL olan Bebek Bisküvi fiyatını da 2.75 TL'ye yükseltilerek 1 TL'lik gizli zam yaptığı ortaya çıkmıştı. Gelen zamla birlikte Bebe Bisküvisi'nin yeni fiyatı da 3 TL'ye oldu.