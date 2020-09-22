Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Eylül 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adı verilen iki aktif fay hattının uzanış doğrultusu üzerinde bulunan ülkemizde irili ufaklı fay kırılmaları sonucunda son dakika deprem olayları meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde Niğde'de ve aralıklı olarak Akdeniz'de meydana gelen depremlerle ilgili detaylı bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, 22 Eylül 2020 Salı deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (22 EYLÜL 2020 SALI)

22 Eylül Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;