Deprem sonrası ‘volkan’ uyarısı geldi

Niğde'nin Bor ilçesi Obruk köyü merkezli meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem sonrası çok sayıda artçı sallantı meydana geldi. Depremde birçok evin duvarında çatlaklar oluştu, bazı evlerin duvarlarında kısmen göçük yaşandı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu söyledi.Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Niğde'nin Bor ilçesi yakınlarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin son 100 yılda yıkıcı deprem üretmemiş bir fayda oluştuğunu belirtip, bu fayın çok genç bir volkan olan Hasan Dağı volkanına da çok yakın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, "Günümüzde volkanların aktifliğini tamamen yitirip, yitirmediğinin ortaya çıkartılması gerekir. Bunun için çalışmalar yapılmalı" dedi.