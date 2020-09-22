Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Saat 11.00 sıralarında Kuzdere Mahallesi Yayla Kuzdere yolu Çağbağ mevkisinde meydana geldi. Tesadüfen oradan geçen bir turist tarafından görülerek yakındaki evlere ulaşıp haber vermesi üzerine kaza yerine gelen vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibi Habip Çelik'in (62) hayatını kaybettiğini tespit ederken, Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Çelik'in cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.