Difenbahya için toprak seçimi nasıl olmalı? Difenbahya toprak bakımı s1

Difenbahya bitkisi güneşe çok ihtiyaç duyan bir bitki değildir. Her gün yaklaşık 2 saat güneş alması yeterlidir. Soğuğa dayanıklı bir çiçektir ancak ortamın ısısının 5 derecenin altına durmamalıdır. Hafif esintiyi severler ancak direk rüzgar alması önerilmez. Çiçeksiz bir bitkidir. Uzun dalları yoktur ve dipten sürgün çıkarması çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Peki difenbahya için toprak seçimi nasıl olmalıdır?

DİFENBAHYA YETİŞTİRECEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN BAZI NOKTALAR

-Bitkinin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için yılın belli zamanlarında sararan ve çürüyen yaprakların budanması gerekir.

-Bitkiyi kapı ağzında ve açık pencere önlerinde bulundurmamaya özen gösterin. Hava akımına karşı önlem alın.

-Özellikle kış aylarında bitkinizi musluktan aldığınız su ile direk sulamayın çünkü bitki üşür, yaprakları sararır ve dökülebilir.

-Bulunduğu ortamda başka bitkilerle temas etmediğinden emin olun.

-Çocukların ve evcil hayvanların yememesi için uygun bir alanda bulundurulmalıdır.

-Eğer çiçeğinizin yaprakları sağlıklı ise vitamin kullanmanız gerekmeyebilir.

TOPRAK SEÇİMİ VE TOPRAK BAKIMI

Difenbahya bitkisinin toprak değişimi için en uygun mevsim ilkbahar aylarıdır. Toprak değişimi esnasında bir büyük boy saksıya almanız yeterli olacaktır. Toprağının nemli olması kafidir. Aşırı sulama köklerinin çürümesine neden olabilir.

Difenbahya için lifli topraklar oldukça idealdir. Toprağınız yeterinde lifli değilse 5'te bir oranında ponza taşı ilave ederek karıştırabilirsiniz. Çürümeyi engellemek için lifli toprak seçimi önemlidir. Ağırlığı fazla olan büyük difenbahyaların toprağında zamanla kayma görülebilir. Bunu önlemek için humuslu toprak, lifli toprak, kuvars kumu ve ponza taşı ile karışım hazırlayabilirsiniz. Böylelikle toprağınız, bitkinizin daha iyi yetişebilmesine olanak sağlar.

DİFENBAHYA ZEHİRLİ BİR BİTKİ Mİ?

Bu bitki hakkında en çok merak edilen konulardan biri de zehirli olup olmadığıdır. Yapılan araştırmalara göre yapraklarını çiğnememek gerekir. Yaprak çiğnemesi sonucu uyuşukluk görülebilir. Bu nedenle bulunduğu ortamın düzenli olarak havalandırılması daha sağlık bir yöntem olacaktır.